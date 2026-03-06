Indian Wells 2026 Sinner-Svrcina | orario e dove vedere la sfida

Il 6 marzo 2026, a Milano, si annuncia il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. La sfida contro Svrcina è ora programmata e l'orario di inizio è stato comunicato. I tifosi possono seguire l'incontro in diretta, anche attraverso le piattaforme di streaming ufficiali. La partita rappresenta una tappa importante per il torneo californiano.

Milano, 6 marzo 2026 - E' tutto pronto ormai per il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. L'avventura in California dell'azzurro comincia dai 32esimi di finale del torneo, con il nostro portacolori che sfiderà Dalibor Svrcina, reduce da due turni di qualificazione superati mandando al tappeto nell’ordine l’americano Krueger ed il connazionale Kopriva, e dalla vittoria ai danni dell'australiano James Duckworth, battuto con il punteggio di 6-2, 6-4 nel match valevole per i 64esimi di finale. Il tennista ceco, classe 2002, è 109esimo nella classifica mondiale. Ha avuto come best ranking in carriera la posizione numero 86, raggiunta nello scorso novembre, e in bacheca ha messo finora cinque titoli Challenger, di cui l'ultimo risale all'anno passato all’Open Città della Disfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

