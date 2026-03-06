Incontro pubblico sulla valorizzazione del Parco del Pionta

Martedì 10 marzo alle 16.30 si svolgerà alle Logge del Grano di Arezzo un incontro pubblico dedicato alla discussione sulle future iniziative di valorizzazione del Parco storico del Pionta. L’evento si svolgerà in presenza e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alla tutela e allo sviluppo del parco. La discussione si concentrerà sulle possibili proposte per migliorare la fruibilità dell’area verde.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Si terrà martedì 10 marzo alle ore 16.30 alle Logge del grano di Arezzo (via Garibaldi) un incontro culturale di confronto sulle prospettive future di valorizzazione del Parco storico del Pionta. L'evento si svolge in occasione delle ultime settimane di apertura della Mostra fotografica “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”, realizzata dal team di docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive - DISPOC dell’Università di Siena: Sebastiano Roberto, Francesca Bianchi, Gozde Yildiz, Giacomo Maria Salerno. All’iniziativa parteciperanno il Rettore prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro pubblico sulla valorizzazione del Parco del Pionta Prorogata la mostra “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”L’esposizione è organizzata del team di ricerca composto da Sebastiano Roberto, Francesca Bianchi, Gozde Yildiz e Giacomo Maria Salerno del... Prorogata la mostra fotografica “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”Arezzo, 22 dicembre 2025 – Prorogata fino al 27 marzo 2026 la mostra fotografica “Costruire ponti.