Inclinato dopo danni a basamento ripristinato busto di re Nicola I del Montenegro a Bari

A Bari, il busto del re Nicola I del Montenegro, danneggiato nella parte del basamento, è stato ripristinato. Il monumento rappresenta il re e fondatore del Montenegro e, dopo i danni che avevano inclinato la statua, è stato riportato al suo stato originale. I danni al basamento sono stati causati da cause ancora da chiarire.

Il sindaco Vito Leccese, lo scorso 7 febbraio, aveva chiesto agli uffici di adottare con urgenza le azioni necessarie per evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica E' tornato al suo splendore il busto del re e fondatore del Montenegro, Nicola I Mirkov Petrovic, re e fondatore del Regno del Montenegro, danneggiato nella parte del basamento per cause non ancora note. Il sindaco Vito Leccese, lo scorso 7 febbraio, aveva chiesto agli uffici di adottare con urgenza le azioni necessarie per evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica. Il busto, a causa del basamento danneggiato, si era inclinato da un lato.

