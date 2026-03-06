Incidente tra due auto | morto un uomo

Un uomo di 70 anni ha perso la vita giovedì sera nella zona di Tre Cancelli, a Nettuno, a causa di un incidente tra due auto in via Santa Maria Goretti. L’incidente si è verificato intorno alle 20 e 30 e ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Nettuno. Un uomo di 70 anni ha perso la vita giovedì sera, 5 marzo, nella zona di Tre Cancelli, in via Santa Maria Goretti. Come riportato da Roma Today, sinistro è avvenuto intorno alle 19,30 e ha coinvolto due veicoli. La vittima si trovava in una delle due auto. Nessuno scampo per l'uomo, morto sul colpo. Nello schianto è rimasto ferito in modo lieve anche uno passeggeri che viaggiava sul secondo veicolo. Al vaglio gli elementi raccolti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non si esclude che il 70enne possa aver accusato un malore.