Incidente sulla statale 122 di Canicattì | un morto e un ferito grave trasferito all' ospedale di Caltanissetta

Un incidente sulla statale 122 di Canicattì ha provocato un decesso e un ferito grave. Un uomo di 70 anni è morto sul posto, mentre un altro uomo è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

A scontrarsi sono stati un camion che trasportava cavalli e un Suv: ha perso la vita è stato il settantacinquenne Vincenzo Vigna. Una seconda persona è stata ricoverata all'ospedale Barone Lombardo Un settantacinquenne è morto. Un ferito, in gravissime condizioni, è stato portato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E un altro è ricoverato al Barone Lombardo di Canicattì. È questo il bilancio del tragico incidente stradale verificatosi lungo la statale 122, in territorio di Canicattì. A scontrarsi nei pressi di un distributore di carburanti, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, sono stati un camion che trasportava dei cavalli e un Suv. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scontro tra Jeep e autocarro sulla SS 122: un morto e un ferito graveUn morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa sera, lungo la strada statale 122, in contrada Madonna dell'Aiuto, in territorio di Canicattì, nei pressi ... lasicilia.it

Tragico incidente stradale a Canicattì, un morto e un ferito graveIl bilancio è di una vittima e un ferito in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto nella zona nord di Canicattì, vicino un distributore di benzina ... grandangoloagrigento.it