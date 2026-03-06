Incidente SP 164 | 5 feriti 6 ambulanze e elisoccorso in azione

Venerdì sera, sulla strada provinciale 164 vicino a Milano, due auto si sono scontrate, causando cinque feriti. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e un elicottero per il soccorso. La collisione ha richiesto un intervento immediato per le operazioni di assistenza e di trasporto dei feriti verso le strutture ospedaliere della zona. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso.

La serata di venerdì 6 marzo 2026 si è tinta di preoccupazione nell'hinterland milanese, dove uno scontro tra due autovetture sulla Strada Provinciale 164 ha richiesto l'intervento massiccio dei soccorsi. Cinque persone sono rimaste coinvolte nel dramma avvenuto a San Giuliano Milanese poco dopo le 20:00, con un'attivazione che ha mobilitato sei equipaggi del 118 e l'elisoccorso. Sebbene inizialmente si temesse il peggio, la situazione attuale indica che nessuno dei feriti, la cui età varia dai 29 ai 67 anni, versa in condizioni gravissime. L'atmosfera nella zona è stata quella tipica di un incidente grave: luci lampeggianti, sirene e una lunga coda di mezzi di soccorso che hanno bloccato il traffico lungo la via principale del paese.

