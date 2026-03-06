Oggi sera, intorno alle 20:00, sulla SS16 tra San Severo e Foggia, si è verificato un incidente mortale. Un uomo è rimasto vittima dello scontro, che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita della vittima. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.

Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle ore 20:00 di oggi, venerdì 6 marzo, sulla Statale 16, nel tratto che collega San Severo a Foggia. Il bilancio è drammatico: un uomo è morto a seguito di un violento scontro frontale. L'impatto, avvenuto in direzione Foggia, ha coinvolto un'automobile e un furgone. La dinamica, ancora al vaglio delle autorità, è apparsa subito critica: uno dei due conducenti (probabilmente l'autista del mezzo commerciale) è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del veicolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale sulla SS16 oggi: morto un uomo

