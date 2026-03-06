Incidente mortale a Offida Perizia super partes per la verità

Un incidente mortale si è verificato a Offida, coinvolgendo un commercialista di 58 anni che ha perso la vita lungo la strada Mezzina il 10 agosto 2019. Una perizia indipendente sarà incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura ha disposto l’incarico per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Sarà una perizia super-partes a stabilire la dinamica dell'incidente in cui è morto Mario Ciabattoni, commercialista di 58 anni di Offida, vittima di un incidente stradale che avvenne lungo la Mezzina il 10 agosto 2019. Imputato è l'autista della macchina operatrice Fiat 180 (con cui si scontrò la vittima) assistito dall'avvocato Alessandro Angelozzi: è accusato di omicidio stradale. Nel processo sono parte civile gli avvocati Stefano Pierantozzi, Raffaele e Alessio Giammarino per conto della madre, della figlia e della moglie del motociclista che quel giorno perse la vita. L'incidente avvenne lungo la provinciale 43 all'altezza del civico 14, in località San Francesco di Castel di Lama.