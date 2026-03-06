Incidente in via San Leonardo | 4 feriti in ospedale si indaga

Ieri sera in via San Leonardo si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale è sbandata e si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Brutto incidente, ieri sera, in via San Leonardo: un'auto è sbandata, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Quattro i feriti, di cui 2 minori: sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati al Ruggi, nonchè i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per i rilievi del caso. Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.