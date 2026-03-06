Questa mattina sulla tangenziale di Napoli si è verificato un incidente che ha coinvolto due autocarri e un autobus, causando traffico intenso e numerosi rallentamenti. La strada è rimasta congestionata per diverse ore, con i veicoli incolonnati e le operazioni di soccorso in corso. La circolazione è rimasta rallentata fino a quando le autorità hanno ripristinato la situazione.

Mercoledì 4 Marzo 2026, Napoli. Una mattinata caratterizzata da notevoli disagi per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Napoli. Poco dopo le 9:30, un tamponamento ha coinvolto due autocarri e un autobus al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, precisamente prima dell'uscita di Agnano. L'incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, creando una situazione di inclito disagio per i viaggiatori. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passeggeri e conducenti coinvolti nel sinistro avrebbero riportato ferite, anche se al momento non ci sono notizie concrete riguardo le loro condizioni di salute.

Incidente in tangenziale di Napoli provoca traffico intenso e rallentamenti questa mattina.

