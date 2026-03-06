Incidente in tangenziale di Napoli provoca traffico intenso e rallentamenti questa mattina

Da napolipiu.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla tangenziale di Napoli si è verificato un incidente che ha coinvolto due autocarri e un autobus, causando traffico intenso e numerosi rallentamenti. La strada è rimasta congestionata per diverse ore, con i veicoli incolonnati e le operazioni di soccorso in corso. La circolazione è rimasta rallentata fino a quando le autorità hanno ripristinato la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mercoledì 4 Marzo 2026, Napoli. Una mattinata caratterizzata da notevoli disagi per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Napoli. Poco dopo le 9:30, un tamponamento ha coinvolto due autocarri e un autobus al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, precisamente prima dell’uscita di Agnano. L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, creando una situazione di inclito disagio per i viaggiatori. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passeggeri e conducenti coinvolti nel sinistro avrebbero riportato ferite, anche se al momento non ci sono notizie concrete riguardo le loro condizioni di salute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

incidente in tangenziale di napoli provoca traffico intenso e rallentamenti questa mattina
© Napolipiu.com - Incidente in tangenziale di Napoli provoca traffico intenso e rallentamenti questa mattina.

Leggi anche: Napoli, incidente in Tangenziale: ferito centauro, traffico in tilt

Foro Italico rallentamenti ogni mattina: lavori senza controllo e automobilisti ostaggio del trafficoÈ semplicemente inaudito che da oltre una settimana, tra le 7 e le 9, al Foro Italico vengano eseguiti lavori di taglio delle siepi nelle ore di...

Una raccolta di contenuti su Incidente in tangenziale di Napoli....

Temi più discussi: Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito: Circolazione bloccata; Incidente sulla Tangenziale di Torino, scontro tra due mezzi: un morto; Scontro tra due mezzi sulla Tangenziale di Torino, un morto e un ferito in codice giallo; Incidente in tangenziale a Torino, un morto e un ferito: lo schianto all'alba tra gli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita.

incidente in tangenziale diScontro mortale, riaperta tangenziale fra corso Regina e VenariaDalle 10 circolazione tornata regolare dopo la chiusura in direzione Piacenza. Scontro tra due auto, interviene 118, un ferito in codice giallo ... rainews.it

incidente in tangenziale diIncidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un feritoUn automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi sulla tangenziale di Torino, nel tratto compreso tra i territori di Collegno e Torino. A darne notizia è Repubblica, che rip ... tg24.sky.it

Digita per trovare news e video correlati.