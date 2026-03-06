Incidente a Monterotondo | motociclista si schianta contro il muro morto 80enne

Venerdì 6 marzo, a Monterotondo, un motociclista di 80 anni ha perso la vita dopo aver tamponato un muro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ancora non sono stati resi noti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente.

La tragedia nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare Incidente mortale a Monterotondo dove un motociclista è deceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. A perdere la vita un uomo di 80 anni che, a bordo di una due ruote, si è schiantato contro un muro. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Il tragico sinistro è avvenuto intorno alle 15:00 in via Ercole Ramarini, nella zona dello scalo. Per cause in corso di accertamento, la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la parete di una attività situata in zona. I soccorsi del personale del 118 sono stati vani. L'uomo non ce l'ha fatta.