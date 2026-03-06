Incendio Rsa | primi risarcimenti ma i rilevatori erano spenti

Nel luglio del 2023 si è verificato un incendio in una residenza assistita per anziani, causando vittime e danni significativi. La giustizia civile ha già disposto i primi risarcimenti alle famiglie coinvolte, mentre è stato scoperto che i rilevatori di fumo presenti nella struttura erano spenti al momento dell’incendio. La vicenda sta suscitando attenzione sulle responsabilità e le condizioni di sicurezza dell’edificio.

La giustizia civile ha già iniziato a muoversi con decisione, assegnando i primi risarcimenti alle famiglie delle vittime dell’incendio che nel luglio del 2023 ha colpito la struttura residenziale per anziani. Durante la prima udienza preliminare contro cinque imputati, tra cui tre vertici della cooperativa Proges, è emerso che le somme sono state erogate ai parenti di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia. Per le altre tre persone decedute, Mikhail Duci, Loredana Labate e Nadia Rossi, l’assenza di parenti stretti spinge le difese verso una destinazione delle risorse a favore di enti di beneficenza. L’evento tragico, verificatosi quasi due anni fa, aveva lasciato un bilancio pesante con sei decessi e ottantuno feriti all’interno della Rsa Casa per coniugi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

