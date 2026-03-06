Incendio nel garage della casa | fuoco e fumo rendono inagibili i locali

Oggi alle 17, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa ed Empoli sono intervenute in via delle Eriche a San Miniato a causa di un incendio nel garage di una casa. Il fuoco ha prodotto molto fumo, rendendo i locali inagibili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare le fiamme e chiarire le cause dell’incendio.

Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa ed Empoli sono intervenute alle ore 17 di oggi, 6 marzo, in via delle Eriche nel Comune di San Miniato, per un incendio in abitazione. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nel garage privato al servizio della casa. Al momento dell'arrivo dei pompieri, il rogo aveva completamente avvolto il locale. Gli operatori hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Non ci sono stati feriti. Sono stati notevoli i danni provocati dal calore e dai fumi della combustione: interdetti dall'utilizzo sia il garage che i locali posti al piano superiore. Sul posto è intervenuta anche autobotte di rinforzo dal Comando di Pisa.