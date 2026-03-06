Incendio nel garage della casa | fuoco e fumo rendono inagibili i locali

Oggi alle 17, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa ed Empoli sono intervenute in via delle Eriche a San Miniato per un incendio scoppiato nel garage di una casa. Il rogo ha provocato un'intensa coltre di fumo, rendendo i locali inagibili e richiedendo l’intervento di soccorso. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni o sulle cause dell’incendio.

Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa ed Empoli sono intervenute alle ore 17 di oggi, 6 marzo, in via delle Eriche nel Comune di San Miniato, per un incendio in abitazione. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nel garage privato al servizio della casa. Al momento dell'arrivo dei pompieri, il rogo aveva completamente avvolto il locale. Gli operatori hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Non ci sono stati feriti. Sono stati notevoli i danni provocati dal calore e dai fumi della combustione: interdetti dall'utilizzo sia il garage che i locali posti al piano superiore. Sul posto è intervenuta anche autobotte di rinforzo dal Comando di Pisa.

La batteria della bici elettrica prende fuoco: scoppia l'incendio nel garage del condominioLa batteria di una bici elettrica prende improvvisamente fuoco nel garage comune, causando danni e grande paura all'interno di un condominio.

