Incendio in una abitazione a Oleggio | salvate tre persone bloccate sul balcone

Nella notte di venerdì 6 marzo, in provincia di Novara, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Oleggio per un incendio in una abitazione. Due autobotti e un’autoscala sono state utilizzate per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Durante l’intervento, tre persone sono state salvate da un balcone, dove erano rimaste bloccate.

Incendio in provincia di Novara. Squadre dei vigili del fuoco della centrale e dei distaccamenti volontari di Oleggio e Romagnano sono intervenute verso le ore 2 di questa notte, venerdì 6 marzo, con autoscala e due autobotti a Oleggio per un incendio in una abitazione. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme stavano interessando entrambi i due piani fuori terra della casa e c'erano tre persone che si trovavano sul balcone per sfuggire a fumo e calore. I tecnici hanno messo in salvo le tre persone con scala italiana e autoscala per affidarle alle cure del 118 e hanno spento e messo in sicurezza l'area.

