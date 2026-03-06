Incendio doloso | ex compagna brucia Audi e finisce ai domiciliari

Una donna di San Prospero è stata messa agli arresti domiciliari dopo aver dato fuoco all’Audi A4 del suo ex convivente a Mirandola. L’incendio è stato appiccato intenzionalmente e le autorità hanno disposto la misura cautelare. L’episodio si è verificato nel territorio di Mirandola, coinvolgendo direttamente la vettura della vittima. La donna è stata fermata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

Una donna residente a San Prospero è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per aver dato fuoco all’Audi A4 del suo ex convivente a Mirandola. L’incendio doloso, avvenuto la notte del 27 aprile 2025, ha distrutto il veicolo e fatto emergere un quadro di stalking sistematico. L’esecuzione dell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena è avvenuta mercoledì 4 marzo 2026. I Carabinieri hanno chiuso il cerchio su una vicenda che non si limita al singolo atto incendiario, ma rivela mesi di persecuzione contro l’uomo coinvolto. La sequenza dei fatti: dall’incendio ai domiciliari. Il silenzio di Mirandola fu rotto nell’alba del 27 aprile dello scorso anno quando un’Audi A4, parcheggiata nel cortile di una abitazione privata, divenne preda delle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu Minaccia la compagna e brucia i vestiti del figlio: 41enne torna ai domiciliariIl gip del tribunale di Napoli Nord Ilaria Giuliano non ha convalidato l’arresto di P. Leggi anche: Brucia l'auto di un muratore, non ci sono dubbi: l'incendio è doloso Una raccolta di contenuti su Incendio doloso. Temi più discussi: Marano, incendio doloso nell’ex ufficio del Giudice di Pace sotto sequestro; Omicidio di Teresa e Trifone, l'ex fidanzata di Ruotolo patteggia; Esplosione a Torino, al via il processo per omicidio per la tragedia di via Nizza; Villa Verucchio, il Kiosko Vincanto risorge dalle ceneri. Appicca un incendio in casa in cui muiono la sorella dell’ex e i suoi 3 figli: condannato all’ergastoloIl 40enne Sharaz Ali è stato condannato all'ergastolo per aver innescato un incendio domestico e aver ucciso volontariamente la sorella della ex compagna ... fanpage.it Mirandola, dà fuoco all’auto dell’ex compagno nel cortile di casa: agli arresti domiciliariMIRANDOLA. All’alba del 27 aprile 2025 la tranquillità di Mirandola era stata improvvisamente interrotta dalle fiamme che avevano avvolto un’auto parcheggiata nel cortile di un’abitazione. L’auto, un’ ... msn.com Parco della Piana sotto attacco: un altro incendio doloso, è il 18esimo. Appello alle istituzioni: "Ora proteggeteci" / FOTO x.com Rimini. Incendio doloso da Motorland: ignoto dà fuoco ad un’auto poi si ustiona il viso e scappa - facebook.com facebook