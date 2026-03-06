Incendio alla Rsa per coniugi scattano i risarcimenti per tre delle sei vittime

Sono stati risarciti tre famigliari dei sei anziani morti nell’incendio del luglio 2023 nella Rsa "Casa per coniugi", di proprietà del Comune di Milano e gestita da Proges. È quanto emerso dalla prima udienza preliminare a carico di cinque imputati, tre vertici della Prores. I risarcimenti sono arrivati alle famiglie di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia. Per le altre vittime (Mikhail Duci, Loredana Labate e Nadia Rossi), in assenza di Parent stretti, le difese potrebbero destinare le somme a enti di beneficenza. Nell'incendio sono morte sei persone, 81 sono rimaste ferite. Le fiamme sarebbero divampate da un accendino o da una sigaretta accesa da una delle ospiti, poi deceduta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

