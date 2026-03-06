Inaugurata la nuova area dog a Borgo Centore | FOTO

È stata inaugurata la nuova area dedicata ai cani a Borgo Centore, uno spazio attrezzato e sicuro dove i proprietari possono portare i propri animali domestici. L’area permette ai cani di correre, giocare e socializzare in un ambiente protetto, offrendo anche la possibilità alle famiglie di trascorrere del tempo con i loro animali. L’apertura è stata annunciata ufficialmente con una cerimonia pubblica.

È finalmente realtà la nuova area dog di Borgo Centore, un’area attrezzata e sicura dove i cittadini a quattro zampe potranno correre liberamente, giocare e socializzare, insieme alle proprie famiglie. “La nuova area dog di Borgo Centore è un sogno che diventa realtà – dichiara il Sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone – Siamo orgogliosi di consegnare alla collettività e alla borgata un luogo sicuro e accogliente per trascorrere momenti di serenità all’aria aperta”. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento dei Parchi Sociali, seguito e promosso dal Sindaco Di Leone e dal ViceSindaco e Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Antonietta Marchegiano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

