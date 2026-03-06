Inaugura la ' Casa ludica' | Un luogo che aiuta senza uno stigma a uscire dalla dipendenza del gioco

A Forlì è stata inaugurata la Casa Ludica “Level up”, uno spazio dedicato a giocatori d’azzardo e ai loro familiari. La struttura offre un punto di ascolto e supporto, oltre a promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione su temi legati al gaming e al gambling. La casa si propone come un ambiente senza stigma, pensato per aiutare chi affronta difficoltà legate al gioco.

È stata inaugurata a Forlì la Casa Ludica “Level up”. La Casa ludica è il luogo d’ascolto per giocatori d’azzardo e familiari e spazio di promozione per attività di prevenzione e sensibilizzazione sul gaming e gambling. Qui trovano spazio uno sportello di consulenza legale sul sovraindebitamento, attività educative e preventive rivolte a scuole, famiglie, comunità e gruppi di auto-mutuo-aiuto per giocatori e familiari. Referendum, dibattito in teatro. Il No: "A rischio il principio di uguaglianza", il Sì: "Diventiamo una democrazia evoluta" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Inaugura 'Casa ludica': "Un luogo che aiuta senza uno stigma a uscire dalla dipendenza del gioco"

