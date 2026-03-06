In ricordo dell' esodo albanese del 1991 | verso una casa museo della memoria

Sono passati 35 anni dall’arrivo a Brindisi di 27.000 profughi albanesi che il 7 marzo 1991 sono sbarcati in città, cercando rifugio e speranza lontano dal regime comunista. In quell’occasione, migliaia di persone hanno lasciato l’Albania per trovare una nuova vita in Italia, dando inizio a un esodo che ha segnato un capitolo importante nella storia locale.

Legambiente presenta una raccolta digitale per celebrare 35 anni di accoglienza nel Mediterraneo. Il sogno di Edi Rama per un luogo della memoria sempre più vicino BRINDISI - Sono trascorsi 35 anni dall'arrivo dei 27.000 profughi albanesi che il 7 marzo 1991 trovarono nella città di Brindisi la loro "terra promessa" di libertà, in fuga dal regime comunista. Per commemorare questo anniversario storico, Legambiente organizza per mercoledì 11 marzo alle ore 17:30, presso l'auditorium dell'ex convento Santa Chiara, la presentazione della raccolta digitale "Brindisi città dell'accoglienza in Mediterraneo, mare di pace".