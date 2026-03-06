In pediatria patto 5.0 Contro l’uso precoce dei dispositivi digitali lettura e prevenzione

All'ospedale San Luca è stato avviato il patto “5.0” in pediatria, un’iniziativa che mira a contrastare l’uso precoce di dispositivi digitali nei bambini. L’obiettivo principale è promuovere la lettura e la prevenzione, offrendo un approccio che combina cura e educazione alla salute. La struttura di pediatria si impegna a sensibilizzare genitori e piccoli pazienti sui rischi legati all’eccessivo utilizzo di tecnologia.

Non solo cura, ma educazione alla salute nell'era digitale. All'ospedale San Luca, la struttura di Pediatria diretta dalla dottoressa Angelina Vaccaro ha avviato un programma d'avanguardia per promuovere il benessere digitale dei piccoli pazienti, integrando l'attività clinica con un percorso di sensibilizzazione sui rischi e le opportunità delle nuove tecnologie. L'iniziativa nasce dalla necessità di rispondere a un utilizzo sempre più precoce dei dispositivi elettronici, con l'obiettivo di tutelare lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei bambini. Il progetto si articola in quattro pilastri fondamentali: informazione costante