In guerra mandaci tuo figlio | il sito di Morton contro Trump è virale

Un sito creato da Toby Morton, intitolato DraftBarronTrump, sta attirando l’attenzione sui social media. Il portale invita Donald Trump a mandare il suo figlio in guerra, generando un acceso dibattito online. L’hashtag associato è diventato rapidamente virale, portando la questione al centro dell’attenzione politica internazionale. La diffusione del sito e del messaggio ha scatenato reazioni in molte parti del mondo digitale.

Toby Morton sfida Donald Trump con il portale DraftBarronTrump e l'hashtag diventa un caso politico globale. Il web lancia una provocazione diretta alla Casa Bianca. Nelle ultime ore il portale DraftBarronTrump.com è diventato un fenomeno virale capace di dominare le conversazioni sui social network attraverso l'hashtag polemico #SendBarron. L'iniziativa nasce dalla mente di Toby Morton, già autore del celebre cartone animato South Park, il quale ha deciso di trasformare il malumore popolare in una pagina web dissacrante. Le dichiarazioni di Donald Trump, che ha ammesso con apparente distacco la possibilità di decessi tra i soldati americani, hanno infatti scatenato una reazione rabbiosa nell'opinione pubblica. Barron Trump: l'autore di South Park crea un sito per arruolare il figlio del presidente (e va virale). Mentre gli Stati Uniti e Israele conducono raid aerei estensivi contro l'Iran nell'ambito dell'operazione Epic Fury, costati la vita a sei militari... Negli Usa è virale #SendBarron, l'hashtag con cui gli americani chiedono a Trump di mandare il figlio in guerra. Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele... #SendBarron virale negli Usa: Manda tuo figlio a combattere, mentre Rubio ammette che Netanyahu decide le guerre di Trump. #SendBarron, l'hashtag anti-Trump dell'autore di South Park. L'ex autore di South Park, Toby Morton, ha lanciato un sito satirico che invita Donald Trump a mandare a combattere in Iran il suo figlio più piccolo, Barron.