In Europa un minore su quattro a rischio povertà Lattuca a Bruxelles | Spesa sociale rivolta ai bambini è un investimento

In Europa, un minore su quattro si trova in condizione di rischio di povertà, mentre il Comitato europeo delle Regioni evidenzia come gli investimenti nella spesa sociale dedicata ai bambini siano fondamentali. A Bruxelles, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di considerare questa spesa come un investimento. Il tema del benessere dei minori e della lotta alla povertà infantile torna così al centro delle discussioni europee.

Il sindaco è intervenuto al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. “Non esiste un mercato unico giusto se al suo interno non ci sono pari opportunità per tutti sin da bambini" Il Comitato europeo delle Regioni torna a porre al centro dell’agenda europea il tema del benessere dei minori e della lotta alla povertà infantile. Nel corso della sessione plenaria di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo a Bruxelles è stato infatti discusso il parere dedicato ai sistemi di prestazioni familiari negli Stati membri e al loro ruolo nel garantire pari opportunità ai bambini e agli adolescenti. Il documento sottolinea come le prestazioni familiari rappresentino uno strumento fondamentale per sostenere il reddito delle famiglie e favorire lo sviluppo dei minori, ma evidenzia anche che da sole non sono sufficienti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Minori: rischio povertà educativa in Campania, solo 1 bambino su 6 accede ai nidiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeL’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese.

Reddito minimo in Europa: un percorso di dignitàSono milioni le persone che in tutta Europa lottano per soddisfare i propri bisogni di base senza trovare un sostegno adeguato nelle varie misure di reddito minimo, diverse Stato per Stato, ma ... agensir.it

Un minore su sette in Europa con disturbi mentali. In 15 anni casi aumentati del 30%Un nuovo rapporto di OMS Europa fotografa una situazione allarmante: un bambino o adolescente su sette nella Regione europea convive con un disturbo mentale. In 15 anni i casi sono aumentati di oltre ... quotidianosanita.it

