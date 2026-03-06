In carcere con microtelefoni e droga | ennesimo sequestro nel penitenziario partenopeo

Durante una perquisizione questa mattina, le forze dell’ordine hanno sequestrato microtelefoni e droga nel carcere di Secondigliano a Napoli. Il blitz è stato condotto dalla Polizia Penitenziaria, che ha scoperto dispositivi elettronici e sostanze illegali all’interno di alcune celle. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di controlli mirati al contrasto delle attività illecite nel penitenziario.

Nuovi sequestri nel centro penitenziario di Secondigliano a Napoli durante una perquisizione effettuata questa mattina dalla Polizia Penitenziaria. A darne notizia è Raffaele Munno, vicesegretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Nel corso dell'operazione, condotta nel reparto Liguria, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 20 smartphone, 3 microtelefonini e 6 panetti di hashish, introdotti illecitamente all'interno dell'istituto. Secondo il SAPPE, l'operazione conferma l'impegno quotidiano della Polizia Penitenziaria nel contrasto alla presenza di droga e dispositivi di comunicazione clandestini nelle carceri, strumenti che rappresentano un grave rischio per la sicurezza degli istituti e per la gestione della popolazione detenuta.