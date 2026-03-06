IMU Antropoli e Ragozzino | Un tecnico per quantificare le aliquote troppo elevate

Il consigliere comunale Massimo Antropoli ha richiesto l’intervento di un tecnico per valutare le aliquote IMU considerate troppo alte. La proposta riguarda anche altri membri dell’amministrazione, tra cui Ragozzino, e mira a verificare i valori applicati rispetto alle normative vigenti. La questione è stata sollevata durante l’ultimo consiglio comunale, dove si è discusso delle aliquote e della loro applicazione sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Già quasi un anno il fa il consigliere comunale Massimo Antropoli espresse tutto il suo malcontento perché per effetto dell’approvazione del PUC che aveva cambiato la destinazione d’uso di molti terreni da agricolo a edificabile e quindi delle aliquote applicabili agli effetti IMU, inevitabile era stata la conseguenza per i cittadini di ingenti aumenti delle imposte da pagare. Di fatto, però, quei terreni sul mercato immobiliare non riescono ad ottenere una quantificazione così alta come individuata in quella tabella votata all’epoca del commissario prefettizio. Ora giunge la notizia che nella commissione bilancio chiesta dal consigliere comunale Melina Ragozino per discutere di soluzioni al problema dell’IMU diventata carissima qualcosa sembrerebbe muoversi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - IMU, Antropoli e Ragozzino: “Un tecnico per quantificare le aliquote troppo elevate” Imu, approvate le nuove aliquote: chi pagherà di più e quali esenzioni sono previsteIl consiglio comunale di Perugia ha approvato con 19 voti a favore e 11 astenuti le aliquote 2026 dell’Imposta municipale propria (Imu). Leggi anche: Terni, Roberto Pastura: “Aliquote al massimo e raccolta firme. Agevolazioni per Under 35 e taglio dell’Imu sui locali sfitti le proposte”