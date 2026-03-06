Imprese lentezza Csm correnti Le ragioni del Sì di Cottarelli

Carlo Cottarelli, economista con esperienza al Fmi e ex commissario alla Spending review nei governi Letta e Renzi, ha annunciato che voterà Sì. La sua decisione arriva in un momento di discussione su imprese, lentezza delle procedure e il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, con diverse correnti coinvolte nel dibattito.

Voterà Sì, Carlo Cottarelli, economista con un passato in ruoli dirigenziali nel Fmi, ex commissario straordinario alla Spending review nei governi Letta e Renzi, senatore eletto da indipendente con il Pd e oggi direttore del programma Peses dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Referendum, Mantovano e le ragioni del sì’: “Temono il sorteggio perché disarticola le correnti”“Il voto del 22 marzo non è un voto pro o contro il governo Meloni, anche se questo governo ha promosso questa riforma.

