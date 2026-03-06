Impara l’arte … ma non metterla da parte!

L’arte è parte integrante della nostra quotidianità e si riflette anche nei principi fondamentali della Costituzione Italiana. Questa presenza evidenzia quanto le espressioni artistiche abbiano un ruolo significativo nel definire i valori e le libertà della società. Pensare all’arte come a qualcosa di più di un semplice passatempo permette di apprezzarne il valore nel tessuto sociale e culturale del paese.

Avete mai pensato a quanto l' arte sia presente e importante nella nostra vita? Lo è a tal punto che la troviamo nei principi fondamentali della Costituzione Italiana. L'articolo 9 afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Nella parte I sui diritti e i doveri, l'articolo 33 recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Ma come può intervenire l' arte nella società? L'arte è bellezza, è armonia e ci fa stare bene. Ci piace pensare all'arte come a un abbraccio silenzioso che ci avvolge. Ma è anche un modo per dare messaggi, esprimere pensieri e sentimenti, suscitare riflessioni, è un modo speciale per lottare contro le ingiustizie del presente.

