Immobili e parcheggi il Comune di Riccione avvia tre aste pubbliche C' è anche l' ex ristorante

Il Comune di Riccione ha annunciato l'avvio di tre aste pubbliche per la vendita di immobili situati in zone di prestigio della città, tra cui anche l'ex ristorante. Le procedure coinvolgono diversi asset immobiliari e parcheggi, con l’obiettivo di procedere alla cessione di questi beni. Le aste sono state rese pubbliche e sono aperte a partecipanti interessati alla acquisizione degli immobili.

L'amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a tre procedure di asta pubblica per l'alienazione di altrettanti asset immobiliari situati in zone di pregio della città. Si tratta di un'operazione che coinvolge un fabbricato precedentemente adibito a bar-ristorante in viale Michelangelo Buonarroti, un immobile ad uso artigianale in viale Vespucci e una serie di posti auto strategici situati all'interno del Palazzo dei Congressi. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio dell'ente, offrendo al contempo nuove opportunità di investimento per il tessuto economico locale e per i privati. La prima opportunità riguarda l'immobile situato al civico 17 di viale Michelangelo Buonarroti, a pochi passi dal mare.