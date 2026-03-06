Imma Tataranni | 5^ stagione e il boom del cinema in Basilicata

La quinta stagione di Imma Tataranni sarà trasmessa domenica 8 marzo su Rai 1 e porterà le sue storie nelle zone centrali della Basilicata, dove le indagini avranno come scenario principale questa regione. La serie segue le vicende di una magistrato che si occupa di casi locali e si inserisce in un momento in cui il cinema in Basilicata sta vivendo un periodo di crescita.

La quinta stagione di Imma Tataranni approderà domenica 8 marzo su Rai 1, portando le indagini nel cuore della Basilicata. Il Vulture e i Laghi di Monticchio diventano il palcoscenico del nuovo crimine da risolvere per la protagonista. Margherita Romaniello, alla guida della Lucana Film Commission, ha confermato che questa serie è ormai un prodotto globale, distribuito in circa quaranta nazioni diverse. La narrazione nasce dalla penna di Mariolina Venezia e trasforma il territorio lucano in un set a cielo aperto per l'industria audiovisiva. L'impatto territoriale dei nuovi set cinematografici Il paesaggio naturale della regione assume un ruolo centrale nella narrazione televisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Imma Tataranni 5 arriva su Rai1: Vanessa Scalera torna in scena con Rocco Papaleo e nuovi casi tra Matera e la BasilicataLa quinta stagione di Imma Tataranni debutta l’8 marzo su Rai1: nuovi casi, nuovi equilibri e l’ingresso di Rocco Papaleo nel cast La quinta stagione...

Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.

Una selezione di notizie su Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Imma Tataranni torna con la quinta stagione (l’ultima della fortunata serie); Imma Tataranni 5, Scalera: Lascio la serie, è l'ultima stagione. E su assenza Calogiuri: Potremmo prevedere ritorni; Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera: Ecco perché ho deciso di lasciare la serie. Calogiuri? Non sminuiamo.

Vanessa Scalera torna l'8 marzo con Imma Tataranni 5A partire da domenica 8 marzo 2026 parte la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Scopriamo quando inizia, quanti ... alfemminile.com

Imma Tataranni 5 stagione: anticipazioni e quando iniziaAnche la quarta stagione di Imma Tataranni si è conclusa. Il finale è stato trasmesso il 16 marzo 2025, registrando ottimi ascolti, ma la fiction si prepara a tornare con un quinto capitolo, che sarà ... daninseries.it

Vanessa Scalera saluta la sua Imma Tataranni: «Le è successo di tutto. I personaggi si esauriscono» - facebook.com facebook

Torna Imma Tataranni sostituto procuratore, la fiction Rai creata dai libri di Mariolina Venezia. Quinta stagione della serie, ultima per Vanessa Scalera nei panni della protagonista. x.com