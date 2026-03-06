Shalana Santana, attrice e moglie di Massimiliano Gallo, è tra le new entry della quinta stagione di “Imma Tataranni”. Nell’intervista, ha raccontato che interpretare il personaggio di Ketty è stato un'esperienza emozionante e ha confermato di aver sempre tifato per i protagonisti della serie, Imma e Pietro. Ha inoltre precisato di non provare gelosia nei confronti di Vanessa Scalera.

Tra le new entry della quinta stagione di “Imma Tataranni” c’è Shalana Santana. Oltre ad essere attrice, il pubblico la conosce per essere la moglie di Massimiliano Gallo. I nuovi episodi andranno in onda da domenica 8 marzo. Vanessa Scalera torna a interpretare Imma Tataranni, il noto sostituto procuratore della Repubblica di Matera creato da Mariolina Venezia, che ha preso parte anche alla realizzazione dell’adattamento televisivo dei suoi celebri romanzi. Il personaggio è amatissimo dal pubblico per la sua autenticità e umanità, per il carattere deciso e inconfondibile e per l’ironia tagliente che accompagna ogni suo gesto, senza trascurare le numerose fragilità che lo rendono credibile e vicino a chi lo guarda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Imma Tataranni 5, intervista a Shalana Santana: Interpretare Ketty è stato emozionante, ho sempre tifato per Imma e Pietro. Nessuna gelosia con Vanessa Scalera

