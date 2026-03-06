Imbrattano cartelli stradali per ricordare le partigiane 5 ecologiste denunciate

Cinque ecologiste sono state denunciate dopo aver imbrattato cartelli stradali dedicati alle partigiane. Una di loro è stata anche segnalata per aver trovato nel suo zaino un'arma, denunciata per possesso abusivo. L'azione ha attirato l'attenzione sulle proteste legate alla memoria storica e all'ambiente. Le donne coinvolte sono state identificate e portate in caserma per le verifiche del caso.

TORINO, 06 MAR – Cinque ragazze sono state fermate, perquisite e denunciate ieri sera a Torino dopo un'azione 'simbolica' di Extinction Rebellion in vista dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Secondo quanto riferito dallo stesso movimento ambientalista, le giovani avrebbero affisso con acqua e farina fogli di carta su alcuni cartelli stradali dedicati a partigiane, per richiamare l'attenzione sul "ruolo spesso dimenticato delle donne nella Resistenza". L'iniziativa si è svolta in diverse vie della città. Le cinque attiviste sarebbero state fermate dalle forze dell'ordine intorno alle 23 per l'identificazione, perquisite e denunciate per imbrattamento.