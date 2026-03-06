Il Volo | trionfo a Città del Messico

Il Volo ha inaugurato il suo WORLD TOUR 2026-2027 con un concerto sold out all’Auditorium Nacional di Città del Messico il 3 marzo. La band ha portato sul palco un pubblico numeroso e appassionato, che ha assistito a uno spettacolo dal vivo. L’evento ha segnato l’inizio della tournée internazionale, che proseguirà in diverse città.

Il WORLD TOUR 2026-2027 de Il Volo ha debuttato il 3 marzo con un live sold out nella capitale messicana, all'Auditorium Nacional di Ciudad de México. Sul palco Il Volo ha proposto uno spettacolo capace di unire tradizione e contemporaneità, sulle note dei grandi classici della musica italiana e dei successi che hanno segnato la loro carriera internazionale.