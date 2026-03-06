Il volante ai grandi saggi Bottas e Perez i ritorni La Formula della longevità

Bottas e Perez sono tornati in pista, portando con sé anni di esperienza e una lunga carriera alle spalle. La Formula 1 continua a vedere protagonisti che, di padre in figlio, hanno attraversato numerose stagioni e sfide. Resta da chiedersi come sarebbe il campionato senza alcuni di questi grandi nomi, ma intanto loro sono di nuovo in corsa, pronti a sfidarsi sulle monoposto.

Di padre in figlio ha corso contro tutti. Ve la immaginate una Formula 1 senza Alonso? Per vederla dovreste andare indietro fino ai gran premi anni '90 o scegliere nella vostra videoteca proprio le stagioni in cui il 45enne spagnolo ha scelto di prendersi una pausa per correre la 500 miglia di Indianapolis o vincere la 24 ore di Le Mans. Un monumento vivente, che ancora brilla dei due mondiali strappati ai superpoteri della Ferrari di Schumacher. Fernando è il capostipite dei veterani con Valtteri Bottas (37 anni) e Sergio Perez (36) nella stagione della rivoluzione (senza dimenticare Lewis Hamilton e il 38enne dell'Audi Nico Hülkenberg, di cui si parla nelle pagine precedenti di questo inserto).