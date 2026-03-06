Il video dell'uomo che stava per essere schiacciato dall'ascensore | salvo per una frazione di secondo

Un uomo stava per entrare in ascensore quando le porte erano aperte, ma la cabina si è improvvisamente sollevata, rischiando di schiacciarlo. Il video, girato in un edificio, mostra il momento in cui l'ascensore si muove di colpo, quasi travolgendolo, ma l'uomo riesce a evitarlo di pochi istanti. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente.

Mentre l'uomo si apprestava a varcare la soglia dell'ascensore con le porte aperte, la cabina è improvvisamente schizzata verso l'alto. Panchal è stato sbalzato violentemente al suolo, salvandosi per un soffio da un epilogo ben più tragico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettricista resta schiacciato dall’elevatore, Ettore Garu muore sul lavoro l’ultimo giorno dell’annoEttore Garu, 56 anni, è morto sul lavoro l'ultimo giorno dell'anno mentre si occupava della manutenzione elettrica della ditta di distribuzione...

L’aggressione in cucina e i colpi alla testa: il video ricostruzione dell’omicidio di Garlasco, secondo i PoggiI legali e consulenti della famiglia Poggi nel 2009 avevano girato un video in cui simulano la dinamica e i tempi dell'omicidio nella villetta di...

Una raccolta di contenuti su Il video dell 8217 uomo che stava per....

Temi più discussi: Il salvataggio di uno sciatore sepolto sotto la neve - video; Livorno, omicidio in via Grande: parla il super testimone – Ho visto il killer, mi ha colpito quel cappuccio / VIDEO; Tram deragliato a Milano, cosa non torna: il malore del conducente, il sistema di frenata e il video dell'incidente; Botte e insulti alla compagna in stazione, lei stava cercando di scappare all'estero: uomo arrestato e portato in carcere.

Il video dell’uomo che ha tentato di rapire una bimba in un supermercato di BergamoMomenti di terrore all’interno di un supermercato Esselunga di Bergamo, dove una famiglia è stata vittima di una violenta aggressione mentre stava uscendo dal punto vendita. Una madre camminava mano ... blitzquotidiano.it

Il video dell'uomo che tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercatoUn romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato oggi dalla polizia di Stato di Bergamo per il tentato sequestro di una bimba di un anno e mezzo all'ingresso di un ... ilmattino.it

"Nel vino una donna è costretta a dimostrare più di un uomo di essere credibile". Intervista a Giulia Monteleone - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/g… x.com

Per ribellarsi occorrono sogni che bruciano anche da svegli. Occorre il dolore dell’ingiustizia, la febbre che toglie all’uomo la malattia della paura, dell’avidità, del servilismo. Per ribellarsi bisogna saper guardare oltre i muri, oltre il mare, oltre le misure del mon - facebook.com facebook