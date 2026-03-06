Nel sesto giorno di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran, si torna a chiedere quante armi abbia a disposizione Teheran, tra droni e missili. L’attenzione si concentra sulle capacità militari dell’Iran, che si manifestano attraverso un arsenale che include droni di varia tipologia e diversi sistemi missilistici. La questione di chi possa esaurire le armi prima resta centrale in questa fase del conflitto.

Nel sesto giorno di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran, una delle domande centrali torna a essere la stessa che ha accompagnato molti conflitti recenti: chi finirà prima le armi? Non è una questione puramente teorica. La durata delle guerre moderne dipende sempre più dalla capacità industriale e logistica dei Paesi coinvolti, oltre che dalla loro potenza militare immediata. Il dibattito ricorda quello che ha accompagnato i primi anni del conflitto russo-ucraino, quando analisti e governi cercavano di capire quante munizioni d’artiglieria restassero a Kiev o quanti carri armati avesse ancora Mosca. Allora si pensava che l’esaurimento delle scorte avrebbe portato rapidamente alla fine delle ostilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il vero arsenale degli ayatollah. Droni e missili, quante armi ha Teheran

Armi, navi, missili: l’arsenale che Trump potrebbe schierare contro gli ayatollahL'attacco degli Stati Uniti all'Iran come sostegno ai manifestanti anti-regime sottoposti a una brutale repressione armata è imminente? Due...

Iran, missili e droni per colpire: le armi di Teheran(Adnkronos) – Missili e droni, l'Iran risponde all'attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente.

Actualizri 3 Martie 2026 | Razboiul din Ucraina în Orientul Mijlociu

Una selezione di notizie su Il vero arsenale degli ayatollah Droni....

Temi più discussi: Iran, quanto durerà la guerra? Cosa sappiamo sull’arsenale di Teheran; Droni dell'Iran, Rutte: enorme impatto su capacità della Russia in Ucraina. L'arsenale degli Shahed; Iran, dai droni al super missile: le armi per colpire anche Europa; L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenari.

Iran, troppi missili e droni finiti a segno. Jet Usa a caccia degli arsenali e dei lanciatoriDiversi missili di Teheran hanno passato le difese israeliane dei Paesi del Golfo. Le scorte di munizioni saranno determinanti per il proseguo della guerra: le forze di Usa e Israele puntano ad azzera ... quotidiano.net

Quante armi ha l’Iran? Droni, sottomarini, migliaia di missili e 600mila unità: l’arsenale di TeheranNel tentativo di reagire all’offensiva intrapresa sabato scorso da Usa e Israele, l’Iran può contare su un arsenale militare significativo composto anche da un’ampia disponibilità di droni, da missili ... blitzquotidiano.it

Gli Usa hanno colpito la porta-droni iraniana #ShaidBagheri: "La nave è in fiamme". Colpo durissimo per Teheran, la diretta | VIDEO - facebook.com facebook

L’Iran allarga il conflitto e Trump richiede “supporto specifico” all’Ucraina contro i droni di Teheran. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com