Il Tropical prepara la volata Obiettivo | conquistare i playout

Il Tropical si prepara alla fase decisiva della stagione con l’obiettivo di evitare i playout. La squadra affronta le prossime partite contro Sasso Marconi, Rovato Vertovese, Desenzano e Sangiuliano City. Successivamente, incontrerà Imolese, Pistoiese, Piacenza e Palazzolo in un cammino che può determinare la sua permanenza in categoria. La squadra si concentra sulla volontà di raggiungere i punti necessari per mantenere la categoria.

Sasso Marconi, Rovato Vertovese, Desenzano, Sangiuliano City. Poi Imolese, Pistoiese, Piacenza e Palazzolo. È questo il calendario che attende il Tropical Coriano in una corsa contro il tempo e contro la retrocessione diretta. Ogni partita è una battaglia. Ogni punto una conquista preziosa. Il tempo c’è, i margini pure, ma ora servono continuità, fame e soprattutto testa. Il pareggio sul campo del Cittadella Vis Modena, lo scorso turno, ha riportato il Tropical al penultimo posto. La retrocessione diretta incombe, fa paura, ma la squadra di mister Scardovi non è tagliata fuori. I playout restano l’obiettivo realistico: una seconda e ultima chance per conquistare la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

