Il tesoro nei Corn Flakes e il denaro volante Così 15 milioni di euro cash scappano da Roma ogni anno

Ogni anno circa 15 milioni di euro in contanti vengono fatti uscire da Roma, spesso nascosti in confezioni di cosmetici, medicinali, scatole di cereali o biancheria intima. Questi metodi di trasporto illecito vengono adottati da cittadini stranieri che evitano di pagare tasse sui soldi che cercano di portare fuori dai confini italiani. Le operazioni di controllo si concentrano sui vari nascondigli usati per eludere i controlli.

Cosmetici, medicinali, scatole di cereali o biancheria intima. Questi sono alcuni dei nascondigli utilizzati da cittadini stranieri per trasportare in maniera illecita i soldi - esentasse - all'estero. Dossier, interpellando le fiamme gialle, ha tracciato un profilo di chi sposta questo denaro e i modi, più svariati, per celare le banconote. Corn Flakes imbottiti di contanti: così un passeggero ha provato a far entrare 160.000 euro a Fiumicino

