Il tesoro della domus di Assisi vale un milione ma il premio resta un rebus giudiziario

Durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo storico ad Assisi è stata scoperta una domus romana, il cui tesoro è stimato in un milione di euro. Tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha stabilito che alla ditta che ha condotto gli scavi non spetta alcun pagamento senza l’approvazione ministeriale. La questione resta irrisolta e aperta a ulteriori sviluppi giudiziari.

Dopo 15 anni e tre gradi di giudizio, il Tar dell'Umbria dichiara inammissibile la richiesta della Habitat s.r.l. per un premio di 245mila euro. La palla torna al Ministero Scoprirono una domus romana durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo storico di Assisi, ma per il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria alla ditta non spetta nulla (almeno senza la firma ministeriale). Si conclude, per il momento, dopo oltre un decennio la vicenda giudiziaria legata al tesoro archeologico emerso durante i lavori di ristrutturazione di uno storico palazzo nel cuore di Assisi, ma per la società che eseguì i lavori e scoprì i reperti arriva una battuta d'arresto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Il tesoro nascosto di Khamenei: ecco quanti miliardi vale l’impero della Guida supremaPer oltre trent’anni l’ayatollah Ali Khamenei ha coltivato un’immagine pubblica di sobrietà religiosa, coerente con la retorica rivoluzionaria della... Leggi anche: Juventus, il futuro resta un rebus: Exor dice no, ma tornano le voci saudite