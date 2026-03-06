il territorio e la sua arte ritornano due capolavori

Due dipinti realizzati nel 1958 dall'artista Enzo Giani saranno presto visibili al pubblico in uno spazio espositivo di grande pregio. Si tratta di due opere che rappresentano un momento importante nel territorio e nella scena artistica locale, segnando il ritorno di questi capolavori dopo un lungo periodo di assenza. L'esposizione offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino questi lavori di grande valore storico e artistico.

Un ritorno. Un momento storico ed artistico indubbiamente rilevante, carico di grandi significati. Due dipinti del 1958 di Enzo Giani (1924-2011) saranno visibili al pubblico in uno spazio espositivo di grande pregio. Si tratta di San Martino e Santo Stefano accolti alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara a San Miniato. Un luogo d'arte e di storia che conserva tesori come una meravigliosa opera del Cigoli. I dipinti, originariamente collocate nella Chiesa di San Miniato Basso (grazie alla donazione di Enzo Giani nel 1958 in occasione del suo matrimonio) erano stati rimossi molti anni fa. Oggi, grazie all'impegno e la collaborazione di don...

