Il tappeto magico sul quale è possibile fare voli fino a 9 metri

Un nuovo trampolino elastico è stato installato al PalaBCC di Carte, offrendo la possibilità di effettuare salti fino a 9 metri. L’attrezzatura, pensata per promuovere attività sportive e favorire l’inclusione sociale, è ora accessibile a chi desidera provare questa esperienza. La struttura si rivolge a diversi utenti, invitando tutti a cimentarsi con il salto e il divertimento.

Sabato 7 e domenica 8 il palazzetto dello sport ospiterà per la prima volta un’importante evento sportivo dedicata al trampolino elastico Salti fino a 9 metri all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale: al PalaBCC di Carate Brianza arriva il trampolino elastico pronto a conquistare la Brianza. Sabato 7 e domenica 8 marzo il palazzetto di Carate Brianza ospiterà per la prima volta un’importante kermesse sportiva dedicata al trampolino elastico, disciplina della ginnastica acrobatica. L’evento aprirà le porte al suo pubblico sabato 7, con le competizioni dedicate alle categorie Silver e MiniGym. Grande attenzione sarà riservata alla... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

