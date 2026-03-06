il sesso che conta

Qual è il limite di partner sessuali considerato accettabile prima di essere giudicati, secondo voi, troppo protratto? La domanda si pone senza filtri, lasciando spazio a opinioni varie su cosa sia troppo o troppo poco in termini di esperienze. La discussione coinvolge persone di diverse età e background, riflettendo una questione che tocca il modo in cui si percepiscono le relazioni e i comportamenti sessuali.

A partire da quale numero ritenete che una persona abbia avuto “troppi” partner sessuali? Sembra una domanda assurda, o quantomeno superata. Eppure è tornata a farsi sentire nel dibattito pubblico da un anno a questa parte, nel momento in cui la Francia scopriva il bodycount. La “conta dei partner sessuali” è diventata la nuova passione dei maschilisti, che mettono alla gogna le donne troppo avventurose. Ciononostante, l’interesse per il numero delle esperienze sessuali è tutt’altro che limitato alla manosfera. Uno studio del 2025 di Scientific Reports, condotto in undici paesi di cinque continenti, mostra che una persona che ha avuto quattro partner è percepita come più desiderabile di una che ne ha avuti dodici, a sua volta percepita più desiderabile di chi ne ha avuti 36. 🔗 Leggi su Internazionale.it

