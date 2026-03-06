Durante una recente partita dell’Inter, Bastoni è stato fischiato dal pubblico presente allo stadio. I fischi sono stati udibili mentre il difensore si dirigeva verso il campo o durante alcune delle sue azioni di gioco. La reazione dei tifosi ha attirato l’attenzione, creando un momento di discussione tra gli spettatori e gli appassionati di calcio.

Proviamo a immaginare una persona che non segue assiduamente il calcio italiano e ne conosce solo a grandi linee le dinamiche, e che si colleghi a una recente partita dell’Inter. Una partita giocata a Lecce, a Como, per esempio. L’Inter ha la maglia nerazzurra e si scambia la palla, e quando questa poi raggiunge un calciatore specifico con la maglia numero 95 il clima dello stadio cambia. Si sentono fischi sonori, potenti, indignati. Il numero 95, alto e slanciato, non fa niente in particolare, ma il pubblico sembra non poterne sopportare la stessa esistenza. E vuole farglielo sentire disapprovandolo sonoramente. Ora proviamo a immaginare di dover spiegare a questa persona - magari straniera, magari appassionata di altri campionati, magari inglese - perché fischino Bastoni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il senso dei fischi a Bastoni

Ultimissime Inter LIVE: i voti dei quotidiani per Chivu, il commento di Panucci sui fischi a BastoniCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.

Bastoni Inter, dai fischi dei tifosi al caso Nazionale! Il difensore è diventato un casoCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero.

Bastoni fischiato a Como per i fatti di Inter Juventus, gli stadi non dimenticano

Tutto quello che riguarda Il senso dei fischi a Bastoni.

Temi più discussi: Bastoni nel mirino anche a Como: fischiato a ogni tocco. Fabregas lo difende: Ragazzo top; Bastoni fischiato ovunque giochi: i tifosi italiani hanno perso la bussola; La lezione di Pepito Rossi agli ipocriti: Bastoni? Come fai a colpevolizzarlo?! In campo fai di tutto per vincere. Quello che critico è il VAR; Sabatini: Como-Inter partita più brutta dell’Inter. Ci fossero stati Conte e Allegri….

Como-Inter, Bastoni bersaglio dei tifosi: ancora fischiBastoni bersaglio dei tifosi anche a Como dopo il caso Kalulu in Inter-Juve: simulazione, polemiche e bufera social sul difensore nerazzurro. interdipendenza.net

Paolo Rossi ha parlato dei fischi ad Alessandro Bastoni che continuano a far discutere in questi ultimi giorni. Vediamo che cosa ha dettoPaolo Rossi ha parlato dei fischi ad Alessandro Bastoni che continuano a far discutere in questi ultimi giorni. Vediamo che cosa ha detto Paolo Rossi, nel corso del podcast Primo Tempo sul canale Yout ... juventusnews24.com

Alessandro Bastoni chiede un po’ di supporto - facebook.com facebook

Bastoni, Calha e Pio, non siate decisivi. Altrimenti gli altri di cosa parlerebbero L'editoriale della notte x.com