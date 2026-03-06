il senato usa affossa la risoluzione contro il conflitto

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione che chiedeva di opporsi al coinvolgimento militare in Iran. In precedenza, il presidente aveva dichiarato che la guerra non riguardava un cambio di regime, ma successivamente ha affermato la necessità di partecipare alla decisione. La decisione del Senato si è conclusa con il rifiuto della risoluzione.

America oggi Trump: «Voglio scegliere il successore di Khamenei. Suo figlio non va bene» America oggi Trump: «Voglio scegliere il successore di Khamenei. Suo figlio non va bene» Dopo aver più volte dichiarato che la guerra in Iran non riguarda un cambio di regime, Donald Trump si è ricreduto e ha affermato di dover essere coinvolto nella scelta del prossimo leader iraniano. Lo ha riportato Axios, citando le parole del presidente Usa: «Il figlio di Khamenei è inaccettabile per me. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran. Devo essere coinvolto nella nomina, come è successo con Delcy (Rodriguez) in Venezuela». LE RAGIONI dell’attacco all’Iran continuano a essere fumose. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

