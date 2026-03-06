Il secolo di Solvano una vita dedicata alla terra

Solvano Donati ha compiuto 100 anni e martedì scorso è stato festeggiato nella frazione di Sant’Antonio di Medicina. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di parenti e amici più stretti, che hanno condiviso questo importante traguardo. La giornata è stata caratterizzata da momenti di convivialità e ricordo, in un clima di festa e riconoscenza per il secolo di vita di Donati.

Grande festa per Solvano Donati che, martedì scorso, nella frazione di Sant'Antonio di Medicina, ha celebrato il suo 100° compleanno circondato dall'affetto dei parenti e degli amici più cari. Un traguardo straordinario che racconta una lunga vita fatta di lavoro, famiglia e profondo legame con la terra. Per l'occasione il sindaco Matteo Montanari gli ha donato la medaglia commemorativa dei centenari e un mazzo di fiori in segno di riconoscimento (nella foto). Nato a Conselice il 3 marzo 1926 e originario di Campotto di Argenta, Solvano si è trasferito nel 1975 a Medicina insieme alla moglie Lina e al loro unico figlio Oliviero. Da allora il suo nome è legato al territorio medicinese e al mondo agricolo, settore in cui ha sempre lavorato con dedizione e passione.