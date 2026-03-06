Il San Lorenzo sconfitto di misura nella finale Lo Sporting Forte dei Marmi fa sua la Coppa

Il San Lorenzo è stato sconfitto di misura nella finale contro lo Sporting Forte dei Marmi, che si è aggiudicato la Coppa. La formazione del San Lorenzo ha schierato Bolognesi, Simonetti, Dianda, Marlia, Vannucci, Ricci e Cretella, che è entrato al 27' st. La partita si è conclusa con il successo degli avversari.

San Lorenzo Sporting Forte dei Marmi SAN LORENZO: Bolognesi, Simonetti, Dianda, Marlia, Vannucci, Ricci, Cretella (27' st L. Pavan), Pellegrini (42' st Esposito), Kishta, Giannecchini (29' st Massaglia), Decanini. (A disp.: Berti, Matteucci, Madda,, A. Pavan., Serafini, ). All.: Guerra. SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni (25' st Bazzicchi), Salvini, Perregrini (13' st Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia, Macchiarini Orlandi, Tosi, Cacioppo (42' st Landi). A disp.: Manattini, Galeotti, Coppedè, Maggi L., Leonardi,, Ticci). All.: Maggi. ARBITRO: Baldi di Viareggio. RETI: 11'st Decanini, 25' st Beraglia, 40' st (rig.) Tosi.. NOTE: Ammoniti Pellegrini, Vannucci.