Il ruolo di Verratti nella campagna play-off dell’Italia per i Mondiali 2026

Marco Verratti potrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale italiana per i prossimi playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. La sua possibile presenza è stata discussa dagli addetti ai lavori, considerando la sua esperienza e le recenti prestazioni. La decisione finale sulla convocazione sarà presa nelle prossime settimane, in vista delle partite che decideranno l’accesso alla fase finale del torneo.

Marco Verratti, il talentuoso centrocampista dell'Al-Duhail e pilastro della Nazionale italiana, è sempre più vicino a ricevere convocazione per i playoff del Mondiale che si svolgeranno alla fine di marzo. Ma quale sarà il suo ruolo nel rinnovato assetto della squadra di Gennaro Gattuso? Negli ultimi giorni, diverse fonti hanno suggerito che Gattuso stia seriamente valutando di reintegrare Verratti nella rosa per la semifinale contro l'Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo. La vittoria in questa partita permetterebbe agli Azzurri di affrontare in trasferta una delle due squadre, Wales o Bosnia ed Erzegovina, in una finale secca per l'accesso al Mondiale.

