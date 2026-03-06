Il referendum sulla giustizia si trova in secondo piano rispetto alle notizie di oggi. A Firenze, il 6 marzo 2026, il conflitto in Iran ha dominato le prime pagine, spostando l’attenzione generale su questioni internazionali. Le notizie principali riguardano gli sviluppi del conflitto e le reazioni delle autorità straniere, lasciando in secondo piano le discussioni sul referendum previsto.

Firenze, 6 marzo 2026 – Il conflitto in Iran ha prevedibilmente e comprensibilmente spostato l’attenzione, di nuovo, sulla politica estera. Le ricadute immediate sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dalle speculazioni che provocano un immotivato, immotivato almeno per ora, aumento dei prezzi. L’attenzione della pubblica opinione italiana è dunque presa da altro, certamente molto meno dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. La riforma Nordio passa in secondo, terzo, quarto piano rispetto agli eventi macroscopici che ci circondano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il referendum sulla giustizia è in secondo piano

Il referendum secondo i profeti del No: non si vota sulla giustizia, ma sulla fine del mondoIl povero elettore pensava di doversi esprimere sulla macchina della giustizia, invece è chiamato sulle barricate come un riservista della...

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiIl Sì è in vantaggio con il 55% dei voti, anche se molto dipenderà dall'affluenza.

Il referendum sulla giustizia è in secondo piano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il referendum sulla giustizia è in....

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Referendum sulla giustizia, il no allarga il vantaggio nell’ultimo sondaggio IpsosReferendum sulla riforma della giustizia, il no allarga il vantaggio nell’ultimo sondaggio condotto da Ipsos. lettera43.it

Ogni giorno un esponente del fronte del No al referendum si sveglia sapendo di doverla sparare sempre più grossa per colmare il vuoto di argomentazioni nel merito della riforma. Quando non bastano le bugie, arrivano gli insulti e i tentativi di delegittimare pe - facebook.com facebook

#piazzapulita La guerra in Iran, la posizione dell’Italia e l’articolo 11 della Costituzione. Il referendum sulla magistratura: la separazione dei poteri, il ruolo dei giudici. L’intervista al magistrato Henry John Woodcock. x.com