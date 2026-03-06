Il rapporto quasi telepatico che lega gli sciatori paralimpici ipovedenti alle loro guide
Gli sciatori paralimpici ipovedenti e le loro guide condividono un legame stretto e intenso, che si manifesta durante le discese sulle piste. Quando si parte, le guide danno indicazioni chiare mentre gli atleti si affidano a questo supporto per affrontare la velocità e le curve. La comunicazione tra i due è continua, indispensabile per garantire sicurezza e coordinamento durante la discesa.
Pronti, partenza, via! I colpi di racchetta iniziali, la spinta esplosiva sugli sci, poi comincia la discesa: la velocità aumenta sempre più, così l’adrenalina. Tutto intorno, però, solo ombre e sagome sfocate. Fra queste, gli occhi si agganciano alla figura che precede in tuta sgargiante, anticipando i movimenti che seguono: ecco la guida. Nel casco, l’interfono scandisce rapide indicazioni: «Hop! Hop! Ora tripla! Questa prendila larga!». Se osservata dall’esterno è molto affascinante, raccontata dall’interno la sintonia fra gli sciatori paralimpici con disabilità visiva e le loro guide diventa una simbiosi meravigliosa, una sinergia difficile a credersi: due corpi, una sola scia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
