Il rapporto quasi telepatico che lega gli sciatori paralimpici ipovedenti alle loro guide

Gli sciatori paralimpici ipovedenti e le loro guide condividono un legame stretto e intenso, che si manifesta durante le discese sulle piste. Quando si parte, le guide danno indicazioni chiare mentre gli atleti si affidano a questo supporto per affrontare la velocità e le curve. La comunicazione tra i due è continua, indispensabile per garantire sicurezza e coordinamento durante la discesa.

Pronti, partenza, via! I colpi di racchetta iniziali, la spinta esplosiva sugli sci, poi comincia la discesa: la velocità aumenta sempre più, così l’adrenalina. Tutto intorno, però, solo ombre e sagome sfocate. Fra queste, gli occhi si agganciano alla figura che precede in tuta sgargiante, anticipando i movimenti che seguono: ecco la guida. Nel casco, l’interfono scandisce rapide indicazioni: «Hop! Hop! Ora tripla! Questa prendila larga!». Se osservata dall’esterno è molto affascinante, raccontata dall’interno la sintonia fra gli sciatori paralimpici con disabilità visiva e le loro guide diventa una simbiosi meravigliosa, una sinergia difficile a credersi: due corpi, una sola scia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il rapporto quasi telepatico che lega gli sciatori paralimpici ipovedenti alle loro guide Sapevi che gli sciatori prendono la salsa piccante per prepararsi alle discese?Nel mondo degli sport invernali sta spopolando un’abitudine bizzarra: consumare salsa piccante prima di scendere in pista. Ma quanto guadagnano gli sciatori? Anche loro devono far quadrare i contiMilano, 8 febbraio 2026 - Le luci delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 illuminano le piste e accendono l’immaginario collettivo. Una selezione di notizie su rapporto quasi. Argomenti discussi: Due corpi, una sola scia Il rapporto quasi telepatico che lega gli sciatori paralimpici ipovedenti alle loro guide; Pet Astrology: l’Oroscopo di marzo 2026 per il nostro cane.