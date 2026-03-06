Il racconto choc di Marco Baldini | Volevo più soldi e mi sono trovato in affari illeciti nel 2016 ho pensato al suicidio

Marco Baldini ha condiviso il suo racconto in una trasmissione televisiva, ammettendo di aver desiderato più soldi e di essere stato coinvolto in affari illeciti nel 2016. Nella stessa intervista ha rivelato di aver pensato al suicidio in quel periodo. La puntata, condotta da Nunzia De Girolamo, è stata trasmessa sabato alle 17.

Marco Baldini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. “Nel 2016 ero arrivato al limite. Ci avevo già provato prima. Quella sera avevo deciso: stasera faccio il salto, mi butto dal balcone. Ma con estrema lucidità”. Marco Baldini non usa eufemismi, nè giri di parole, ma ha il coraggio di guardare al passato peggiore e di raccontarlo nella sua crudezza, anche davanti alle telecamere, quelle di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo di cui è ospite nella puntata che andrà in onda sabato 7 marzo e nella quale racconta quella volta in cui, ormai 10 anni fa, aveva deciso di suicidarsi, un pensiero che non era nuovo per lui, in quel momento di vita burrascosissimo, ma non era stato mai così vicino a diventare realtà, secondo quanto racconta il conduttore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Marco Baldini a Ciao Maschio: "Ho confuso soldi e successo. Nel 2016 avevo deciso di farla finita"

