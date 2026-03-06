Il piano da 5 miliardi per il rilancio della SS 106 Jonica
Un piano da 5 miliardi di euro è stato annunciato per il rilancio della SS 106 “Jonica”. Il progetto prevede il potenziamento della dorsale ionica, considerata un elemento chiave nella strategia infrastrutturale del Mezzogiorno. In Calabria, l’intervento interessa circa 415 chilometri di strada, con l’obiettivo di migliorare la rete stradale della regione.
(Adnkronos) – Il potenziamento della dorsale ionica si conferma l'asse portante della strategia infrastrutturale per il Mezzogiorno, con un piano di ammodernamento che in Calabria si estende per circa 415 chilometri. Al centro della recente verifica tecnica effettuata a Palizzi Marina (RC), la Variante all'abitato rappresenta un nodo cruciale: un intervento da 108 milioni di euro per 3,5 chilometri di tracciato, essenziale per garantire la continuità a quattro corsie dell'arteria. L'opera, la cui chiusura è prevista per il 2027, si inserisce in un quadro di investimenti complessivi che ha già mobilitato 5 miliardi di euro, segnando un passaggio fondamentale dalla fase di programmazione a quella di esecuzione record. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
